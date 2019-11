Ralliekspert: tundub, et M-Sport peaks starti tulema kuue autoga

2020. aasta ralli MM-sarja meeskondadest on kindlalt paigas vaid Hyundai, mille värve kaitsevad Ott Tänak, Thierry Neuville, Sebastien Loeb ja Dani Sordo. Toyotal ja M-Spordil on lahtine sõitjate nimekiri, lisaks oodatakse kinnitust, et Citröen järgmisel aastal üldse sarjas jätkaks.

Toyota. «Evansi liitumine Toyotaga ja kui Ogier ka veel sinna läheks, oleks ülitugev meeskond. Mehed on ju varasemalt tuttavad, lisaks Rovanperä kõva talendina veel tulemas. Kindlasti oleks väga tugev meeskond. Lisaks jääks ju ka soomlase hing sinna meeskonda alles,» ütles Niinemäe.

Citröen. «Väidetavalt on Ogier leping klausliga, et kui Citröen sarjast lahkub, on tal vabad käed, kui ei lahku on seal teised klauslid, kuidas meeskonda vahetada. Esapekka Lappi puhul pole ma isegi kuulnud ühtegi spekulatsioonis, mis temast saada võiks, kui Citröen peaks lahkuma,» arutles ralliekspert.

Praegu on õhus ka küsimus, et kas ei tohiks kaaluda varianti, et Ogier tipptasemel rallisõitmisest üldse loobuks, kui tema valitsesmiperiood nüüd lõppenud on? «Ei usu, tal oli plaan paigas, et lõpetada peale 2020. aastat. Citröen on ju ka nüüd öelnud, et ollakse ka läbirääkimistes temaga lepingu pikendamiseks 2021. aastani. Samas võib see olla ka sarnane lahendus, nagu Sebastien Loebiga tehti - üksikud rallid ja arendustegevus. Praegu ma ei usu, et Ogier karjääri varem lõpetaks,» rääkis Niinemäe.