PM Hollandis. Rassismiskandaal sundis Wijnaldumi jõulisele sõnavõtule

«Oleme seda näinud Itaalias, Ukrainas, paljudes muudeski kohtades. Aga et see juhtub Hollandis… Ma siiralt tõesti iial ei uskunuks seda,» lausus Meistrite liiga võitja FC Liverpooli tumedanahaline poolkaitsja Georginio Wijnaldum.

Ta pidas silmas eileõhtust Hollandi esiliiga kohtumist Den Boschis, mis publiku rassistlike hüüete tõttu katkestati. Mõne aja pärast mäng jätkus ja sai lõpuni peetud, kuid täna on see Hollandi spordimeedia teema number üks.

Wijnaldum esitas aina levivale trendile laiema diagnoosi: «See on ühiskonna probleem. Ainuke võimalus sellega võitlemiseks on äärmine konkreetsus. Suured trahvid, selged karistused, rohkem kaameraid staadionidele. Nii et kaoks isegi soov tegelda sääraste solvangutega. Seni on olnud ainult jutt. Tuleb tegutseda, mitte rääkida ja teha avaldusi. Aga peame arvestama, et küsimus pole üksnes rassismis. Keegi otsustab näiteks teha Hitleri-saluudi. Ma ei mõista, kuidas on võimalik tulla üldse sellise asja peale.»