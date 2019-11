Valitsev maailmameister alistas läbi aegade parimas finaalis O’Sullivani

«Ma teadsin, et oluline on teha hea algus, sest mängijad, kes kohe alguses jäävad Ronnie vastu kaotusseisu, on edasi raskustes,» rääkis Trump pärast mängu Eurospordile. «Ma pean oma parimal tasemel olema, et mul Ronnie vastu võimalus oleks,» lisas võitja.