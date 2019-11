Suur ülevaade: Eesti võrkpallurid jõudsid Soomes karikafinaali

Itaalia naiste meistriliigas kaotas Kertu Laagi tööandja Chieri 1:3 (21:25, 22:25, 25:23, 23:25) Filottranole, Laak on vigastatud ja kaasa ei teinud. Tabelis asub Chieri 10 punktiga kaheksandal positsioonil. Naiste esiliigas sai Anna Kajalina koduklubi Cutrofiano kirja 0:3 (24:26, 20:25, 16:25) kaotuse Olbialt, Kajalina arvele jäi 10 punkti (+2). Tabelis on Cutrofiano 7 puntkiga viimane.

Belgia meistriliigas said võidu kirja nii Andri Aganitsa kui Markkus Keele koduklubid. Aganits aitas Maaseiki Greenyardi 3:1 (25:23, 25:20, 23:25, 25:15) võiduni Genti üle, tuues 6 punkti (+5). Keel ja Aalsti Lindemans alistasid 3:0 (25:17, 25:17, 25:23) Meneni, Keel sekkus episoodiliselt servima. Tabelis on liidrikohal 15 punktiga Aalst, sama palju punkte on ka Maaseikil, kes on teisel positsioonil. Naiste meistriliigas sai Hanna Pajula tööandja Michelbeke Saturnus kirja võidu ja kaotuse. Esmalt oldi 3:0 (25:18, 25:18, 25:16) üle Oudegemist, seejärel saadi 1:3 (18:25, 21:25, 25:23, 18:25) kaotus Asterixilt. Liigas ollakse 5 punktiga seitsmendad.