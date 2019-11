Hooaja parima tulemuse saavutanud Räikkönen: olen natuke pettunud

«Kuigi viimastel ringidel juhtus palju asju, siis olen natuke pettunud,» lausus soomlane võistlusjärgses intervjuus. «Ma arvan, et meil oli kiirus olemas, aga viimase rehvikomplektiga oli mul natuke liiga palju alajuhitavust, eriti siis, kui jälitasin McLarenit. Ma ei saanud kordusstardis möödasõitu teha, uks pandi kaks korda kinni, aga vähemalt saime kahe autoga punkte ja nädalavahetus oli positiivne,» lisas Räikkönen.

Räikkönen ei olnud punkte saanud suisa seitse etappi järjest, kuid Brasiilias saavutatud neljas koht tähistab tema hooaja parimat tulemust. Räikköneni järel sai viienda koha tema meeskonnakaaslane Antonio Giovinazzi. Tegu on itaallase karjääri parima tulemusega kuninglikus vormelisarjas.

«See oli suurepärane. See oli parim moodus, kuidas tähistada järgmise hooaja lepingut,» sõnas Giovinazzi, kes sõlmis hiljuti Alfa Romeoga uue lepingu. «Ma olen võistlusega väga rahul. Olen õnnelik stardi ja kordusstardi üle. See on väga hea tulemus,» lisas itaallane.