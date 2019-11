Zenjovi endine klubikaaslane: minu hind kasvab 60-70 miljoni euroni

Eelmisel hooajal kogunes Piateki arvele Itaalia meistriliigas 22 tabamust (13 Genoa ja üheksa AC Milani särgis), kuid käimasoleval hooajal on ründaja löönud tosina mänguga ainult kolm väravat. «Vaatan peeglise ja üritan vastutust võtta. Hooaja alguses ei ole meeskond eriti väravavõimalusi tekitanud. Ma arenen ja proovin väravasoonele saada,» kommenteeris Piatek keerulist hooaja algust.

«Ma maksan praegu 38 miljonit, aga kui järgmine kord klubi vahetan, siis tahaksin, et minu hind oleks 60-70 miljonit. Ma pean olema ambitsioonikas ja selle nimel pingutama. Olen siiski karjääri alguses ja see on alles minu teine hooaeg Itaalias,» lausus Piatek.