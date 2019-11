Itaalia purustas rekordeid, Armeenial ähvardas juba kolmas treener tagasi astuda

Itaalia oli üheksa väravat varem löönud kolmel korral. Samas jäid kordamata riigi vutiajaloo suurimad võidud, mis on just üheksaväravalised: 1920. aastal sõprusmängus Prantsusmaa ja 1948. aastal Londoni OMil USA üle. Skoorirekordiks on 1928. aasta Amsterdami olümpial saadud 11:3 võit Egiptuse üle.

«Tänane mäng kahjustas Armeenia jalgpalli mainet,» põrutas Hašmanjan pressikonverentsil. «Võtan vastutuse, see oli minu viga. Tulime siia pooliku koosseisuga. Kui riigi jalgpalliliit leiab, et viga on minus, võin homme tagasi astuda. Kui otsustatakse, et jätkan tööd, pean meeskonda täielikult uuendama, sest miski ei töötanud nii nagu pidanuks. Me ei teinud täna midagi. See on tõde.»