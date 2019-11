Hispaania EMile tüürinud peatreener vallandati pärast 5:0 võitu, Luis Enrique tagasi pukis

Nii Moreno kui ka meeskonnaliikmed ei rääkinud pärast kohtumist meediaga, kuid Hispaania lootsi lähedaste sõnul on ta Hispaania jalgpalliliidu presidendi Luis Rubialese otsuses pehmelt öeldes pettunud.

Nimelt võttis Moreno märtsis kohustused üle Luis Enriquelt, kes pidi meeskonna juurest lahkuma, et olla koos oma raskelt haige tütrega, kes hiljem kurvastuseks manalateele läks. Enrique aitas Morenot nõu ja jõuga kogu edasise valiktsükli käigus, kuid president Rubiales määras Moreno lõpuks peatreeneri asetäitjast peatreeneriks ning leping kestis tuleva suveni ehk EMi lõpuni.

Nüüd otsustati ennistada Enrique juhttooli ja varem tema abitreeneri kohal olnud Moreno otsustas sootuks lahkuda, kuna tunneb, et talle oleks justkui nuga selga löödud ja teda ära kasutatud. 42-aastane hispaanlane ei ole pettunud mitte seepärast, et Enrique tagasi tuleb, vaid seetõttu, et talle ei räägitud toimunust ja tegutseti tema seljataga.