Pochettino pidas Tottenhami bossiga kriisiläbirääkimisi

Väljaande The Telegraph teatel ootab Tottenhami nädalavahetusel Pochettino seisukohalt otsustav heitlus võõrsil West Hamiga. Klubi asub tosina vooru järel liigatabelis alles 14. kohal, neljandana jätkavast Manchester Cityst jäädakse juba 11 punkti kaugusele. Kui eelolevgi kohtumine kaotatakse, siis eeldatakse, et Meistrite liiga koht on läinud.