Legendaarne Gregg Popovich vihjas karjääri lõpetamisele

Äsja tõmmati San Antonio Spursi koduhalli lakke Tony Parkeri mängusärk ja see oli viimane peatükk imelise kolmiku jaoks, kelle hulka kuuluvad veel Tim Duncan ning Emanuel Ginobili. Suure kolmiku edu autor Gregg Popovich on endiselt ohje hoidmas, kuid mitte enam kauaks.

Peagi 71-aastaseks saav treener pole kunagi karjääri lõpetamisest rääkinud, kuid nüüd andis ta väikese vihje. «Teistsugune tunne on tulla mängule, kui mängijad, kes sinu meeskonnale kõige suuremat peavalu valmistanud, karjäärile juba joone alla tõmmanud on. Mängijad nagu näiteks Dirk Nowitzki ja Kobe Bryant. See paneb mõtlema, et küll mul veab, et saan veel siin olla, kuid õige varsti pole ma ka ise enam siin,» ütles Popovich.