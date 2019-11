Brasiilia koondise peatreener: Messi pole isegi mitte võrreldav Pelega

«Pele ei ole mitte kellegiga võrreldav. Ma kuulen aga ei kuula neid inimesi, kes Pelet teiste sportlastega võrdlevad. Need inimesed lihtsalt ei tea ajalugu ning selle mehe kvaliteeti,» lausus Tite väljaandele Goal.

«Pele oli lihtsalt fenomenaalne. Jah, ma olen varem maininud, et Messi on erakordne mängija, aga seda mõtlen ma praeguse aja mängijate suhtes. Messi on väga hea ja loominguline, aga mitte võrreldav Pelega,» lausus Tite.