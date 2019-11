Hollandi koondise ründajal on käsil karjääri parim hooaeg

Kuigi Lyoni Olympique asub Prantsusmaa meistriliigas 16 punktiga alles 14. kohal, siis Depayl on isiklikus plaanis käsil karjääri parim hooaeg. Peaaegu pooled Lyoni liigatabamused on Depay nimel.

25-aastane hollandlane on tänavusel hooajal saanud kümne liigamänguga kirja seitse väravat, mis teeb keskmiselt 0,7 tabamust kohtumises. Prantsusmaa meistriliiga Ligue 1 väravalööjate edetabelis jagab Depay neljandat ja viiendat kohta. Eelmisel hooajal oli Depay sama statistiline näitaja ses faasis ainult 0,2 väravat mängu kohta. Tõsi, see paranes hooaja edenedes, eriti kevadel.

Depay on palju säravaid mänge teinud ka rahvusmeeskonna särgis. Kokku on ründaja mänginud 51 kohtumist ja löönud 19 väravat. Kui mullu jäi tema arvele viis tabamust, siis tänavu on Depay löönud kuus väravat. See number võib kasvada täna õhtul, kui Holland mängib kodus EM-valikmängu raames Eestiga.