Juventuse kapten Bonucci sõlmis meeskonnaga uue lepingu

32-aastane Bonucci liitus Juventusega aastal 2010, pärast mida on ta meeskonna eest pidanud kokku 376 kohtumist. Aastal 2017 lahkus ta AC Milani, kuid juba järgmisel hooajal taasliitus ta Juventusega.

Siis sõlmiti Bonucciga leping kuni aastani 2023, täna aga teatati, et Bonucci on Juventusega pikendanud lepingut veel ühe aasta võrra. Nii on Bonuccil järel viie aasta pikkune leping Itaalia meisterklubiga.