Postimehe aruanne Hollandist: kui ühed ei suuda ja teised ei viitsi, aga ikka skoorivad

Kuu tagasi Tallinnas kaotasime Hollandile 0:4, nüüd 0:5. Kas see kaotus oli parem või halvem ning mil moel minna siit edasi, mõtiskleb Postimehe Amsterdamis vastvalminud aruanne.

Mitte kellega, aga kuidas edasi? Järgnevad lauseid ja numbreid on valus kirjutada, aga tõest mööda vaadata oleks ka ju rumal ja kohatu. Eesti koondis lõpetas EM-valikgrupi viimase viienda kohaga, kogus ühe punkti (0:0 viigi eest Valgevenega), lõi ise kaks ja lasi endale lüüa 26 väravat. Jah, üle veerandsaja värava kaheksa kohtumisega. Ehk teisisõnu: meie võrk sahises kriips enam kui kolm korda mängus. Kommentaarid on siinkohal liigsed.

Nüüd peab jalgpalliliit otsustama, kas jätkata suvel Martin Reimilt peatreeneri ohjad saanud Karel Voolaidiga või muuta uuesti paadi suunda. Järgmised mõisa (ehk punktide) peale mängud peetakse uue aasta sügisel.

Millised on ühe või teise valiku plussid-miinused, on viimaste mängude aegu juba piisavalt arutletud. Kuid üks on (vähemalt mulle) päevselge: peatreeneri rahvusest või persoonist märksa olulisem on sügav sisekaemus ja pilt, kuidas me kavatseme sest sügavast august välja ronida?

Kahe oranži põlvkonna pidu. Amsterdami kaunil pallimurul toimunust polegi õigupoolest ülemäära palju kirjutada. See oli nagu kinoõhtu sõprade seltsis – ainsa vahega, et kui filmi puänt on (tavaliselt) teadmata, siis tolle vutiheitluse algus ja lõpp olid kõigile juba varakult selged. Et ka tabelist tulenev pinge puudus, lavastuski täiesti pingevaba etendus. Teatud hetkest alates ühed enam liigset ei viitsinud, teised paraku ei osanud.

Holland lõi 6. minutil esimese ja 19. minutil teise värava ning lubas seejärel ka Eestil veidi lustida. Teise poolaja keskel lubas muidu raudkindlalt tegutsenud Karol Mets masinasse piraka eksimuse, veidi hiljem vormistas Hollandi tolle õhtu kapten Georginio Wijnaldum kübaratriki ning lõpu lähenedes Myron Boadu lõppseisu.

Kübaratriki teinud Hollandi koondise poolkaitsja Georginio Wijnaldum. FOTO: Piroschka van de Wouw/REUTERS

Kui Wijnaldum on juba teenekas tegija, siis 18-aastase Boadu värav oli tähendusrikas. AZ Alkmaari talent tegi A-koondise debüüdi ja temast sai esimene sel sajandil sündinud mängija, kes Hollandi A-koondise särgis skoorida suutis. Esimest korda esindas kodumaa põhirivistust ka Boadu kaks aastat vanem klubikaaslane Calvin Stengs.

Kohati nagu mängime. Või siis mitte? Periooditi suutsid sinisärgid palli liigutada, surve alt välja tulla ja ka pealelöökideni jõuda nauditava ladususega, ent vana häda – i-le täpi panemine – lõi taas välja. Kord nappis viimase söödu, siis pealelöögi kvaliteedist. Või hoidis keegi palli murdosa sekund liiga kaua. Või oli natuke ebaõnne. Fakt, et pidanuksime suutma Hollandi lohakuse ja üleolekutunde ära kasutama. Et me seda taas ei suutnud, osundas veelkord selgelt: võimaluste realiseerimine peab mingil imeviisil paranema.