PM Hollandis. Aivar Pohlak treeneriküsimusest: juhatus tahab otsustada hiljemalt 15. detsembriks

«Juhatus tahab teha otsuse hiljemalt 15. detsembriks. See tähendab, et hiljemalt nimetatud kuupäevaks peame tegema neile oma ettepaneku või ettepanekud. Loogika ütleb, et kui ettepanek on Kareli tiimiga jätkata, siis tuleb see meie käest kiiremini kui teisel juhul, mis eeldaks teise kandidaadi või kandidaatide esitamist,» jätkas Pohlak. «Kõige varasem kuupäev otsuseks tundub olevat 4. detsember, sest tahame enne ära teha teatavad kohtumised ja muu vajaliku.»