Esapekka Lappi testimised jäeti ära, mis saab Citroëni meeskonnast?

Nimelt on Citroëni seis väga keeruline. Täna kutsuti kokku erakorraline koosolek, arutamaks tulevase hooaja plaane. Juba varasemalt oli teada, et meeskond ei plaani aastast 2022 WRC-sarjas kaasa lüüa, kuid sinnani on veel kaks aastat aega.

Kõik algas sellest, et Toyotas vabanes Ott Tänakust sõitjakoht ning Jaapani meeskonna pilgud läksid koheselt endise maailmameistri Sebastien Ogieri suunas. Olgugi, et prantslast seob Citroëniga aastane leping, siis seal on sees klauslid, mille kohaselt võib Ogier siiski teise tiimiga käed lüüa. Soome meedia arvab, et Ogier lööb Toyotaga käed juba selle nädala lõpus.