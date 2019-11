Ametlik: Ogier, Evans ja Rovanperä liitusid Toyota WRC-meeskonnaga

«Olen väga põnevil. See on minu jaoks uus väljakutse ja ootan seda väga,» kommenteeris Ogier uue meeskonnaga liitumist Toyota pressiteate vahendusel. «Arutasime seda juba 2016. aasta lõpus ja kuigi me ei suutnud seda sel ajal teoks teha, olen äärmiselt õnnelik, et hakkan nüüd koostööd tegema sellise ikoonilise autotootjaga nagu Toyota. Lisaks on Tommi Mäkinen minu lapsepõlveiidol,» lisas Ogier.

Ogier siht Toyotas on selge. «Proovime saavutada edu ja tulla maailmameistriks. Meil on huvitav koosseis: tean Elfynit väga hästi, sest olen temaga varem koos töötanud ja olen kindel, et ka tema toob meeskonda palju juurde; Kalle on end juba paljudel rallidel tõestanud, tal on annet ja olen kindel, et ta areneb väga kiiresti. Me oleme meeskonnas uued, seega on keeruline autot tundma õppida, aga anname endast parima, et oleksime võimalikult kiired,» lausus Ogier.