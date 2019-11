Kes kuhu? Mida toob kaasa Citroeni lahkumine MM-sarjast?

Ogier lahkumisega Citroenist on praktiliselt kindel, et prantslane on siirdumas Ott Tänaku asemele Toyotasse. Pärast Tänaku lahkumist Hyundaisse vajab Soomes baseeruv Toyota ühte maailma tippsõitjat ning selleks saab just nimelt Ogier. Toyota vahetab suure tõenäosusega välja aga kõik sõitjad ehk Jari-Matti Latvala ning Kris Meeke uuel hooajal Toyotas ei sõida. Uuteks tulijateks Toyotas on lisaks Ogier'le ka britt Elfyn Evans, kes lahkub M-Spordist ning noor Soome rallitalent Kalle Rovanperä. Evans näitas lõppenud hooajal WRC-sarjas head kiirust, kuid Rally Estonial saadud vigastus jättis ta mitmelt etapilt kõrvale ning nii ei saanud ta kogu hooaja punkte koguda. 18-aastane Rovanperä aga on hetkel maailma kõige lootustandvam noor sõidumees, kes võitis lõppenud hooajal WRC2-Pro arvestuse. Lisaks teeb Toyota eest valitud etappidel kaasa ka jaapanlane Takamoto Katsuta. M-Spordis jätkab tuleval hooajal kindlasti soomlane Teemu Suninen. Evansi lahkumisega on aga ka sinna vaja uut kiiret pilooti ning eelduste kohaselt saab selleks Citroen'i lahkumise tõttu tööta jäänud Esapekka Lappi.

Samas ei saa välistada, et M-Spordis teeb (vähemalt osaliselt) hooaja kaasa ka Jari-Matti Latvala. Näiteks Soomes ja Rootsis oleks ta väga hea täiendus. Samas on räägitud ka sellest, et Latvala võib just nendel etappidel esindada hoopis Hyundaid.



Kogu selle meeskondade vahetamise juures jääb sealjuures üle mitu sõitjat, kelle tulevik täiesti lahtine on. Selliste muutuste korral oleksid tööta nii Kris Meeke, Andreas Mikkelsen kui ka Craig Breen, välistada ei saa ka Latvala töötuks olekut.



Siiani on küll Breen ja Mikkelsen seotud Hyundaiga, kui Tänaku tulekuga on see üks koht täidetud, mis möödunud aastal võimaluse nendele meestele andis. Hyundai koosseis uueks hooajaks on: Ott Tänak, Thierry Neuville, Sebastien Loeb (6 etappi) ja Dani Sordo.