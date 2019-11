Euroopa tippklubide huviorbiidis olnud mängija debüteeris Eesti meistriliigas

25-aastane mängumees on töökohustuste tõttu siinmail asunud juba pikemat aega ning ka enne pealinnaklubi trennides osalenud, kuid nüüd otsustas ta meelisalale suuremalt pühenduda ning tõmmata selga ka mängusärgi.

Esimeses kohtumises kaks väravat visanud islandlane on pärit täielikust käsipalliperest, kus mõlemad vanemad olid treenerid. 16-aastasena kuulus noormees samaaegselt nii käsipalli, jalgpalli kui ka golfi noortekoondistesse.

«Sel ajal hakkasid erinevad alad teineteist segama ning seetõttu pidin tegema mingid valikud. Otsustasin jätkata käsipalliga, kuna seal nägin endal kõige suuremat tulevikku ning selles vanuses tundus see ka kõige lõbusam ala. Võib öelda, et valik põhines nendele kahele tegurile,» rääkis Gautason.

Pärast eilset esimest kohtumist viimasena jõuga saalist välja visatud mees tunnistas, et mängus on veel tunda roostet. «Kui ma olen aus, siis ma ei jäänud eilsega üldse rahule. Kalevi spordihalli koristajad pidid mind saalist välja käsutama. Ma istusin seal pikalt ning mõtlesin, mida ma oleks saanud paremini teha. Eilses mängus oli nii palju tegureid. Mind mõjutas kindlasti pikk mängupaus, koostöö võistkonnakaaslastega ei ole veel sellel tasemel, kus ma sooviks, et see oleks,» lisas viimase ametliku mängu kaks aastat tagasi pidanud islandlane.

«Aga kindlasti ei olnud kõik negatiivne. Oli tõeliselt mõnus jälle väljakul olla. Ma pean tunnistama, et nii head vastuvõttu, kui mul on olnud HC Tallinnas teiste mängijate poolt, ei ole mul olnud üheski teises klubis olnud.»

17-aastaselt oli Laxdal Islandi noortekoondistega saavutanud palju. Muuseas oli mees rahvusvahelise turniiri parim skooritegija, jõudis Euroopa ja maailmameistrivõistluste finaalturniirile ning selline edu äratas huvi nii mõneski maailma tippklubis.

«Ma treenisin kaks korda Euroopa tippklubi Füsche Berliniga. Kuid viimane pakkumine, mis mulle sealt tehti, oli, et mängiksin ühe aasta nende noortetiimiga ning pärast seda oleks mul võimalus liituda ka esindusklubiga. Sel hetkel vesteldes treeneri, ühe maailma parema juhendaja Dagur Sigurdssoniga, otsustasin jätkata karjääri siiski Islandil. Dagur ütles mulle ausalt, et mul on kasulikum olla niiöelda suur kala väikses vees,» kommenteeris Dadi pakkumist maailma tipust.

«Sellele järgnes aeg, kus sain kätte maailmarekordi vigastustes. Enamik järgmisest neljast aastast veetsin ma mänge kõrvalt vaadates ning pidevalt häiris mingi probleem. Võib vist öelda, et selle tõttu jäi ka minu lagi saavutamata.»

Hetkel veab 25-aastane mees oma firmat ning on juba aasta aega Eestis elanud ning otsustas ka palli taas kätte võtta. «Ma sain Risto numbri läbi sõbra, kui otsisin kohta, kus Eestis saaks käsipalli mängida. Mulle väga meeldis HC Tallinna filosoofia ning nüüd otsustasin ka nende särgi mängudes selga tõmmata. Eesti liiga taseme kohta on minul veel liiga vara arvamust avaldada, kuid selge on see, et siin on mängustiil erinev sellest, millega ma olen harjunud,» selgitas mees otsust liituda pealinnaklubiga ning kirjeldas Eesti liiga taset.

«Islandil oli mäng kohati struktureeritum. Kui me ei saanud kiirrünnakut, siis me võisime kohati lausa minut aega rünnakus veeta. Eesti liiga on kindlasti agressiivsem, kui see, millega mina harjunud olen.»

«Minu kogemused on mind õpetanud mitte liiga pikalt ette vaatama. Ma sean endale pigem lühiajalisi eesmärke ja ülesandeid. Võtan ühe mängu korraga. Enim ootan HC Tallinnaga Balti liigas osalemist ja selle taseme kogemist. Lisaks tahaks võimalikult palju ära teha karikavõistluste finaalturniiril,» vastas Gautason eesmärkide kohta.