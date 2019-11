Eksmaailmameister reastas vormel 1 sarja paremad sõitjad

«Sainz on teinud uskumatu hooaja. Olen alati öelnud, et Sainz kuulub koos Leclerciga hooaja paremate sõitjate hulka. Leclerc, Sainz, Verstappen ja Hamilton on kõige paremad,» rääkis Rosberg oma YouTube’i kanalil. Ta lisas: «Praegu paneksin Hamiltoni esikohale, kuigi Verstappen tegi Brasiilias hea soorituse, aga Hamilton on veidi parem. Sainz on nüüd Leclerci ees kolmandal kohal. Ta on McLareniga teinud suurepärast tööd ja saanud nii palju punkte»