Jüri Vipsi konkurent paneb hooajale punkti vormel 2 sarjas

Renault’ noorteakadeemiasse kuuluv Lundgaard esindab Abu Dhabis peetaval vormel 2 sarja hooaja viimasel etapil Tridenti meeskonda. Ta asendab Yas Marina ringrajal Ralph Boschungit, kes on tänavu saanud ainult kolm punkti. Tema meeskonnakaaslane Abu Dhabis on Ferrari noorteakadeemia liige Giuliano Alesi.

«Olen uhke ja samal ajal ka põnevil, et saan vormel 2 sarjas debüüdi teha,» sõnas Lundgaard portaali Formula Rapida vahendusel. «Vormel 2 on suur samm edasi ning viimasel etapil võistlustulle astumine on minu jaoks küll suur väljakutse, aga ka suurepärane kogemus.»