Eesti parim piljardimängija saavutas Balti liigas hooaja üldvõidu

«Loodame, et Eesti piljardisport areneb õiges suunas. Seda näitab ka asjaolu, et kui Leedu piljardisportlasi pääses finaaletapile vaid kaks, siis Eesti piljardisportlasi pääses 32 parema hulka lausa 15,» ütles pärast turniiri alaliidu esindaja Kristjan Kuusik. «Grabe võistlusvorm ja suurepärased saavutused viimastel rahvusvahelistel suurturniiridel andsid lootust, et ta ei eksi ka Balti liiga finaaletapil. Tore, et mees ei vääratanud ja sai teenitud võidu,» lisas Kuusik