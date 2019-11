Eesti võitlusspordiäss karmi vastasseisu eel: selline lahing pealtvaatajatele meeldib!

Vorovski, kelle näol on tegemist hetke parima Eesti võitlussportlasega, läheb sel korral vastamisi Khalev Ghezaliga - varasema Aafrika meistriga, kes karjääri jooksul võitnud 64 matšist tervelt 54.

“Selline vastane motiveerib mind väga,” tunnistab Vorovski, kes pidanud pea kaks korda vähem matše (37 matši, 31 võitu) päevad enne mehega kohtumist. "Mulle meeldib, et ta on väga kogenud - selliseid vastaseid ma endale soovingi.

Vorovski ja Ghezali puhul on tegemist väga sarnaste mõõtmete ja võitlusstiiliga sportlastega. “Temast pole just palju materjali, aga niipalju, kui olen näinud on Ghezal füüsiliselt väga võimekas. Äärmiselt agressiivse ja aktiivse stiiliga, mis sarnaneb minule. Ja see tähendab, et pealtvaatajate jaoks tõotab tulla väga põnev kohtumine.”

Vorovski ettevalmistus matšiks on taaskord olnud tipptasemel. Mees naasis mõni aeg tagasi Hollandist, kus sai treenida koos maailmameistri Nieky Holzkeniga. Ning hetkel täiustatakse vormi just matšipäevaks.

Number One on Vorovskile aastate jooksul toonud erinevaid vastaseid, kelle tase on alati olnud kõrgeim, mida Eestis nähtud. Nii näiteks nokauteeris Vorovski poolteist aastat tagasi Tondiraba jäähallis kahekordse maailmaliiga võitja Ertugrul Bayraki - mehe, kes üsna pea võitleb maailmameisritiitlile.

Kuigi Ghezal (27-aastane) on Vorovskist rohkem matše pidanud, on Eesti võitleja vastasest neli aastat vanem. 18-aastaselt profiteed alustanud ning võitluskogemusi nii taekwondo, karate, poksi, taipoksi kui K-1 treeningsaalidest saanud mees tunneb aga hoopis, et tema aeg on alles kätte jõudmas. “Tunnen, et alles hakkan jõudma oma arengu tippu. Olen kiirem ja tugevam, kui kunagi varem.”