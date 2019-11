Tagasi Kalev/Cramosse? Arnett Moultrie lahkus Permi Parmast

Eelmisel hooajal säras Moultrie BC Kalev/Cramo ridades ja teenis tänu sellele suvel lepingu rikkamas Permi klubis. Nüüd on see lõppenud. «BK Parma ja ameeriklasest tsenter Arnett Moultrie lõpetasid poolte kokkuleppel koostöö. Täname Arnetti meie meeskonna esindamise eest ja soovime talle edu!» on kirjas klubi lühikeses teates.