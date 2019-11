Aivar Kuusmaa võtab Andres Sõbralt teatepulga üle ja asub juhendama Kadrina Karusid

«Pean vaatama, kui palju mu teised tegemised lasevad siin käia, aga esimene kokkulepe on jõuludeni ja seejärel vaatame edasi. Ise arvan, et küllap saan sättida nii, et teen kuni hooaja lõpuni,» rääkis Kuusmaa intervjuus Virumaa Teatajale .

Kuusmaa sõnul pole korvpallis vaja enda realiseerimiseks ilmtingimata motivatsiooni otsida. «Kui korvpalliringkondades tullakse küsima, kas aidata saab, siis olen inimene, kes aeg-ajalt ei oska ära öelda,» kõneles Karude värske loots. «Pean ütlema, et esiliiga on minu jaoks natukene tume maa, sest ma ei ole seda niimoodi jälginud. Tean, et esiliiga on läinud natukene professionaalsemaks.»