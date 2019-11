Töötuks jäänud Lappi: Citroeni lahkumine oli šokk, M-Sport on mu ainus võimalus

«Alguses lugesin lihtsalt kuulujutte meeskonna lahkumisest aga eeldasin, et need on pigem seotud sellega, et Oiger' oli meeskonnast lahkumas. Üritasin varem infot saada meeskonna pealikult Pierre Budarilt, aga ta ei öelnud mulle midagi,» rääkis Lappi autospordile.

«Sain ühel hetkel aru, et midagi on valesti. Uudis oli minu jaoks päris šokeeriv. Usun, et uueks hooajaks olemsime teinud päris hea edasimineku, uus aero töötas hästi, see oleks meid kiiretel rallidel aidanud. Lisaks oli meil tulemas ka uus mootor ja uuendused diferentsiaalide osas,» lausus Lappi.