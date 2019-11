Fännidega raksu läinud Xhaka võib taas Arsenali eest väljakule tulla

Pärast seda lausus poolkaitsja ise, et ta ei kannatanud ära fännide sõimu tema naise ja tütre suhtes. Samas arvas Xhaka, et tõenäoliselt ei mängi ta Arsenali koosseisus enam kunagi.

Nüüd on aga puhumas uued tuuled ning peatreener Emery andis teada, et Xhaka võib juba sel nädalavahetusel taas koosseisus olla kohtumises Southamptoni vastu. «Otsustame seda reedel, kas ta mängib või mitte. Tema suhtumine on paranenud ja me meeskonnana vajame teda,» lausus Emery BBC-le.