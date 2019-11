Manchester Unitedi tähtmängija: peatreeneritoolile pole paremat meest kui Solskjaer

Manchester Unitedi juhtkond, aga hindas Solskjaeri tööd ning andis talle aega eksimusteks. Nüüd hakkab kõik vaikselt vilja kandma, sest viimasest kuuest kohtumisest on võidetud viis mängu. Inglismaa kõrgliigas hoitakse 16 punktiga seitsmendat positsiooni, kuid tiitlirong on läinud, sest Liverpoolil on koos juba 34 silma.