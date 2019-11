Rallifännide südamed võitis tänavu Toyota kolmikvõit

Viimane kolmikvõit pärineb aastast 2015. aastast, kui Volkswagenid domineerisid samuti Saksamaa teedel. Sel hooajal tuletame meelde, et Saksamaal lõpetati järjestuses Ott Tänak, Kris Meeke ja Jari-Matti Latvala.

Toyota meeskonna spordidirektor Kaj Lindström võttis autasu vastu juba Austraalias ning oli fännide toetuse üle äärmiselt õnnelik. «Aitäh kõigile, kes meie poolt hääletasid, et see autasu just meile tuleks,» sõnas soomlane.