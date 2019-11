Kuressaare ja Pärnu kohtuvad mängus, mis otsustab kõik

Möödunud laupäeval Pärnu Rannastaadionil peetud avamängust võtab Kuressaare kaasa kolmeväravalise edu, kui Vaprus alistati 4:1. Pärnu suutis küll 23. minutil Kristen Saartsi tabamusest mängu juhtima minna, kuid avapoolaja lõpus tõi Märten Pajunurm tänu penaltile tabloole viigiseisu. Teisel kolmveerandtunnil näitas paremat minekut Kuressaare, kui värava said kirja Märten Opp, Nikita Komissarov ja Sander Seeman.

Kuressaare peatreener Dmitrijs Kalašnikovs: «Kaalul on palju ja oleme terve nädal tõsiselt valmistunud mänguks Pärnuga. Tahame näidata, et oleme seda kohta väärt ja lõpetada hooaeg hea ning võitlusliku mänguga!»

Väravavaht Siim-Sten Palm: «Esimene mäng ei õnnestunud päris nii nagu lootsime, aga ka selles mängus oli näha, et kui me täidame kõik meeskonnale seatud ülesanded ja suudame 90 minutit olla keskendunud, siis tekib meil piisavalt võimalusi, et see mäng enda kasuks pöörata. Seis ei ole lihtne aga meie eesmärk on minna ja lüüa nii palju väravaid, kui vaja edasipääsuks!»