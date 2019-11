Pärnu vutimehed asuvad esiliiga üleminekumängudes edu kaitsma

Üleminekumängude võitja selgub kahe mängu kokkuvõttes. Kui lõppseis jääb viigiliseks, on võitjaks meeskond, kes lööb rohkem väravaid võõrsil. Seega on nii Pärnul kui Rakverel veel head võimalused kindlustada järgmiseks aastaks koht Esiliigas.

Rakvere peatreener Tarmo Rebane: «Hetkel on kõik veel lahtine. Meil on väga hea võimalus jääda Esiliigasse püsima. Katsume kokku saada tugeva koosseisu ja lõpetada hooaeg positiivse emotsiooniga.»

Kaitsja Mihkel Saar: «Usun, et meis on piisavalt sisu, et Pärnu alistada. See nõuab küll tõsist pingutust, aga loodame olla ülesande kõrgusel ja pakkuda kodupublikule rõõmu.»