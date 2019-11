Itaalia gigandi juhendaja haaras seksiguru rolli ning nõustas mängijaid

Ootamatu nõuanne ei tule siiski niisama, sest Milano Inter on tegemas suurepärast hooaega. 12. vooru järel jäädakse liider Torino Juventusest maha vaid ühe punktiga.

Legendaarse ütluse kohaselt võidetakse matše ründajatega ning tiitleid kaitsjate abil, kuid tuleb välja, et trofeede noppimisel mängib olulist rolli ka vutimeeste voodielu. Näiteks Manchester City endine pallur Samir Nasri tunnistas samuti, et Pep Guardiolal olid sarnaselt Contega samasugused nõudmised. «Tema arvates pidid kõik seksuaalsed tegevused toimuma enne keskööd, see aitas säilitada korralikku und,» meenutas 32-aastane prantslane.