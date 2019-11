Red Bulli pealik Horner: Brasiilia GP võit oli Honda jaoks ülimalt oluline

Max Verstappeni võit Brasiilia GP-l oli Honda jaoks vägagi tähtis, sest viimasel ajal näidatud hea kiirus on lõpuks ka vilja kandmas. Red Bulli pealik Horner loodab, et Honda soovib tulemuste valguses oma tööd jätkata ka pärast 2020. hooaega.

«Minu arust on on Honda teinud väga suurepärast tööd. Nad teevad seda väga suure pühendumusega ja see on neid tänaseks viinud nii heale tasemele. Loodan, et Brasiilias saavutatud võit annab meie koostööle positiivse tõuke,» lausus Horner.