Kalev/TLÜ teenis hooaja teise võidu, ülejäänud Eesti meeskonnad jäid kuivale

«Teisel veerandajal mingil perioodil keerati rünnak meil lukku. Teada oli, et sealt tuleb vahe sisse ja meil oli ka kerge mõõn. Teisel poolajal mängu tagasi ei saanud ja kohe, kui midagi maha magasime, oli korv kirjas. Eks me alguses saime samuti mõne lihtsama korvi, aga nad on väga head söötjad ja pall jõudis sinna, kuhu vaja. Me polnud igal pool nii vahel, nagu oleks pidanud ja nagu kokku leppisime. Ei oskagi öelda, kas oleme rohkem rünnakukvaliteedis või kaitses hävinud. Kui saame oma asjad paremaks, siis sellel võistkonnal võiks olla sisu, et kevadel headele kohtadele mängida,» rääkis Indrek Kajupank Telia TV-le antud intervjuus.