Rahvusvahelise suusaliidu president paneb ameti maha

Tänavusel aastal sattus president Kasper skandaali, kui teatas intervjuus Šveitsi ajalehele Tages Anzeiger, et taliolümpiamängude korraldusõiguse andmine Hiinale oli õige samm. «Diktatuuririigis on lihtsam kõike korraldada,» sõnas ta toona. «Ärilises plaanis saan öelda, et diktatuuririikides on kergem. Nad ei pea rahva arvamust küsima ning saavad vabalt üritusi korraldada,» rääkis Kasper läinud talvel.