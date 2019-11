Aasta parimateks motosportlasteks valiti Kevin Saar ja Anastassia Kovalenko

2019 motoaasta on Eestile sarnaselt eelmistele aastatele olnud rahvusvaheliselt tulemusterohke. Tänavu tõid Euroopa meistrisvõistlustelt kuldse medali ära Kevin Saar, hõbeda külgkorvikrossikoondis Rahvuste krossil, pronksid Aksel Pärtelpoeg ja Kristjan Siilak, Euroopa karika Tamur Vanker kestvuskrossis quadidel ning klubide arvestuses Elary Talu ja Priit Biene enduros. Eesti soolode rahvuskoondis kordas oma Rahvuste krossi parimat tulemust olles Hollandis neljas.

«Olen õnnelik selle tiitli üle, kuigi arvan, et minu selle hooaja tulemused olid pigem tagasihoidlikud ning ootasin endalt rohkemat. Tean, et potentsiaalis on mul võimalik olla stabiilselt esikolme hulgas,” kommenteeris Kovalenko. «Sel hooajal oli kindlasti kõige meeldejäävamaks hetkeks poodium Mugello ringrajal, kus sai sõidetud paduvihmas 8 kraadi käes. Kahjuks pidin ka kokku puutuma mitme tehnilise viperlusega, mille tõttu ei saanud ma näidata õiget kiirust ning kaotasin etappidel olulisi punkte. Paratamatult tehnikaspordis sellised asjad juhtuvad ning nendega tuleb arvestada. Sel aastal oli ka konkurentide arv suurem ning tase võrreldes eelmise aastaga kōrgem. Kõik sõidud olid väga pingelised ning punktide vahed minimaalsed. Kindlasti aga sain sel hooajal kogemust ning teadmisi juurde, mis aitavad mul korralikult ette valmistuda järgmiseks hooajaks,» rääkis aasta parim naismotosportlane.