Endine Vipsi meeskonnakaaslane Ticktum: F1 meeskonnad on minust huvitatud

Ticktum ise usub, et kui järgmisel hooajal suudab ta teha korraliku tulemuse, siis on tema jaoks F1-sarja võimalus avanemas: «Meil on plaan valmis. Varsti kuuleb avalikkus sellest lähemalt, aga hetkel ei saa ma seda avaldada. Lõppeesmärk on F1-sarja jõuda.»