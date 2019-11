Tartu Ülikool võttis Kregor Hermeti juhtimisel TalTechi vastu vägeva võidu

«Fännid küsisid samas asja (kas tegin Drungilase eest ka töö ära), aga kuna meil nii suur jõud oli väljas, siis teadsime ette, et läheb raskeks. Kõik olid tublid, ja kuna Drungilas on juba pikemat aega eemal olnud, siis andsime endast parima selle satsi ja rotatsiooniga. Võib-olla oli mõni hetk, kus tekkis paanika, aga Tanel Sokuga oli see väiksem. Leppisime kokku, et ei anna alla isegi siis, kui ei tule kaotusseisust välja, aga peame võitlema ikka,» rääkis Kregor Hermet intervjuus.