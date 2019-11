Doncic küttis taas korvi kuumaks, Dallas alistas Houstoni

«See oli suur võit, selles pole küsimust,» ütles Carlisle. «Tuled siis Houstonisse, see on vägev koht, vägev meeskond, kõrge klassiga mängijad vastas. Loomulikult kergitan oma pallurite ees kaabut. Kuid meil on arenemisruumi küllaga. See on protsess, mis kestab päevast-päeva, kuust-kuusse,» lisas Carlisle.