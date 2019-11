«Piloot» Urmo Aava: Citroeni lahkumine WRC-sarjast mõjutab ka Rally Estoniat

«Info hakkas liikuma mitu kuud varem, et Citroen võib autoralli MM-sarjast lahkuda. Lootsin väga, et see ei vasta tõele, aga nüüd tuli info, et nad tõesti lahkuvad. Kolme tootjaga sari ei ole rallimaailmale kasulik,» lausus Aava.

«Citoreni lahkumise põhjuseid on hästi palju. Autot pole viimaste aastatega nii jooksma saadud kui seda tahetud on. Enne lõppenud hooaega arvati, et ükskõik kui hea see auto ka pole, tulemuste tegemiseks on vaja tippsõitjat. See aasta näitas, et auto sooritusest jäi ikkagi puudu. Sealt hakkas lumepall veerema,» arutles Aava.