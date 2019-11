Marko Meerits liitus Nõmme Kaljuga

«Mul on väga hea meel Kaljuga liitumise üle, olen kindel, et ühtse meeskonnana suudame kõik eesmärgid täita,» vahendab Meeritsa sõnu Nõmme Kalju kodulehekülg.

Klubi president Kuno Tehva lisas: «Väga oluline täiendus Kalju jaoks, sest mai kuus 40 aastaseks saav Londak on olnud siiani küll fenomenaalne, aga kõik mõistavad, et meie noor väravavaht Perk on alles mõne aasta pärast valmis esimest viiulit mängima ja nii Londak kui Teleś on mõlemad sellises vanuses, kus on vaja mõelda alternatiivide peale».