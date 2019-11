Hannes Soomer liitub 2020 Supersport MM-il osalemiseks Kallio Racing meeskonnaga

Vesa Kallio, Kallio Racing meeskonna omanik: «Tore on Hannesega taas koostööd teha. Praegu on oluline leida alates esimestest testidest enesekindlus nii mootorratta kui sõidu osas, et oleksime hooaja alguseks Austraalias hästi ette valmistunud. Olen veendunud, et tõsise tööga suudame Hannesega koos saavutada häid tulemusi!»

«Mul on hea meel liituda 2020 hooajaks taas Kallio Racing meeskonnaga,» ütles Hannes Soomer. «Kallio Racing on Supersport klassi maailmameistrivõistlustel kindlasti üks parimaid meeskondi ning ootan põnevusega, mida me suudame koos korda saata. Arvan, et minu ja meeskonna ambitsioonid järgmiseks hooajaks on sarnased – soovime pidevalt võidelda poodiumikohtadele. See tähendab, et enne hooaja algust tuleb kõvasti vaeva näha, kuid ootan juba väga esimest etappi!»