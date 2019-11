Cagliari treener vihastas tulemuse ja väravavahi käitumise peale

Eesti parima jalgpalluri Ragnar Klavani koduklubi juhendaja tunnistas pärast mängu, et temas pulbitseb korraga palju negatiivseid emotsioone.

«Lecce on küll hea meeskond ja mängis hästi, aga mul on kahju, sest olime mängu juba otsustanud. Jätkasime küll positiivset seeriat, aga see ei vähenda praegu mu viha,» pidas Maran silmas Cagliari hiilgavat 11-mängulist kaotuseta jada.