Venemaa antidopingu juht: jah, see karistus on reaalsus

Ta palus riigipea Vladimir Putini viivitamatut ja otsustavat sekkumist. «Ootan, et president võtaks ses loos kiirelt aktiivse rolli. Kõige raskem ja traagilisem, et meie sportlased on sattunud spordijuhtide tegevuse pantvangideks. Venemaa sport vajab väga põhjalikke muutusi. Sealhulgas uusi spordijuhte,» rääkis Ganus.