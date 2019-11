Kuuba ja Must hoiavad olümpiakohast kümne küünega kinni

Alates 1. maist peab rahvusvaheline sulgpalliliit (BWF) lisaks maailma üldisele reitingule Tokyo olümpiamängudele kvalifitseerumise edetabelit. See läheb lukku järgmise aasta 1. mail ning arvesse läheb kümme paremat turniiri. Üksikmängus pääseb Tokyosse selle pingerivi põhjal 38 sulgpallurit, kõigis kolmes paarismängus 16 paari.

Naisüksikmängus on Kristin Kuubal koos 23 985 punkti, mis annab talle olümpia reitingutabelis 30. koha (eelmisel nädalal 28.). Viimasena pääseks hetkeseisuga olümpiale 19 160 punkti kogunud ungarlanna Laura Sarosi.

Meesüksimängus loovutas Raul Must nädalaga kolm kohta ja on nüüd 20 149 punktiga 31. Sellegi tulemuse põhjal saaks viimase olümpiapileti ungarlane, Gergely Krauszil on punkte 17 804.