Juba teine VTB Ühisliiga klubi andis nimekale treenerile hundipassi

Nüüd järgnes talle Jevgeni Pašutin, kelle lahkumisest teatas Saraatovi Avtodor. Kaks võitu ja viis kaotust annavad Avtodorile tabelis 11. koha. Samal positsioonil lõpetati ka mullune VTB Ühisliiga hooaeg. Ühe tänavustest võitudest võttis Pašutin 10. novembril kodus just Eesti meistri Kalev/Cramo üle.

«Lahkusime üksnes heade tunnetega teineteise suhtes. Jevgeni Pašutin on igasuguse liialduseta Avtodori legend. Aga elu lendab ja muutub. Praegu ei saatnud meie koostööd edu. Ma ei soovi avalikult detailidesse minna, sest austan Jevgenit selleks liigselt. Ta tuli ise pärast kaotust Permis minu juurde ja tunnistas, et asjad ei toimi. Langetasime ühise otsuse,» selgitas Avtodori president Vladimir Rodionov klubi kodulehel.