Messi Neymarile: tule tagasi Barcelonasse, ainult nii suudame Meistrite liiga võita

«Ainult koos suudame me meistrite liiga võita. Ma soovin, et sa tuleksid tagasi Barcelonasse. Kahe hooaja pärast lahkun Barcelonast ning siis saad ise minu koha siin meeskonnas üle võtta,» kirjutas Messi väidetavalt Neymarile.

Barcelona jalgpalliklubi direktor Eric Abidal kinnitas, et meeskond on arutanud Neymari klubisse tagasi toomist ning siiani on see variant laual. «Maailma tipptegija, kes saab aru Barcelona põhimõtetest ja suudab mängida suurepärasel tasemel on alati meie valikutes sees,» lausus Abidal.