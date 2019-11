Uus ajastu käes? Kõrgetasemeline juunioride rallisari võtab kasutusele elektriautod

Opeli loodav rallisari kannab nime ADAC Opel e-Rally Cup, mille raames on kavas kümme etappi. Rallisari algab 2020 aastal, kui sõidetakse neli etappi ning 2021 aastal sõidetakse ülejäänud kuus etappi.



Elektriautoks on Opel Corsa-e, ametlik esitlus toimuval Esseni Autonäitusel Saksamaal tuleva kuu alguses. Opel loodab sellega populariseerida elektriautode kasutamist ning tuua seda lähemale ka autorallis.



Varasemalt on Opel Rally Cup olnud noortele sõitjatele heaks hüppelauaks ERC või WRC tasemele. Sel hooajal krooniti meistriks soomalne Eerik Pietarinen, kes on ennast tõestada suutnud juba ka WRC2 sarjas. Eelmisel hooajal võidutses sarjas rootslane Elias Lundberg, kolmanda koha sai siis eestlane Karl Martin Volver. Sarja on võitnud ka praeguseks WRC2 tasemel sõitev soomalne Jari Huttunen, osa võtnud Juunioride maailmameister Emil Bergkvist.