Dopingupatuse anatoomia – Seefeldis vahele jäänud austerlane räägib hingelt kõik ära

Aga vereülekanded?

«Kui jood natuke soolavett, siis su verenäitajad normaliseeruvad.»

Saksa dopingutohter Schmidt on erinevalt sportlastest endiselt vahi all. Hauke hinnangul loodab politsei jõuda Schmidti abiga paljude dopinguarstide jälile.

«Neid dopinguarste on veel. On ilmselge, et Schmidt rääkis teiste doktoritega, et vahetada informatsiooni, kuidas asju kõige paremini varjata,» teab Hauke.

Arvad, et tegemist on dopinguarstide võrgustikuga?

«Jah, see on asi, millele politsei praegu jahti peab. Sportlane on lihtsalt keti viimane lüli. Arstideta pole võimalik dopingut tarvitada. Dopinguarstid on inimesed, kellest tuleb lahti saada. See on tee puhta spordini ja arvan, et tegin selle selgeks ka WADA-le.»

Üheksa kuud hiljem arvab Hauke end teadvat, mis viis teda dopinguradadele.

«Ignorantsus ja kerge lootusetuse tunne,» lausub ta. «Kui tuled võistlustele ning näed Norra, Venemaa ja Rootsi määrdebusse, suusaparke ja taustatiimi, tekib tunne, et kelle vastu ma siin võistlen.»

Kas see kõik paneb väiksemate rahvaste esindajaid dopingut tarvitama?

«Kui mina tegin oma otsuse, tundus mulle, et neil suurtel rahvastel ei ole mitte ainult väga suured võimalused, vaid ka omad väiksed saladused. Nüüd saamegi ju lugeda kõikide Venemaa dopingujuhtumite kohta.»

Sulle tundus, et venelased kasutavad dopingut?

«Jah, mulle näis nii.»

Ja rootslased ja norralased samuti?

«Jah, aga pean ütlema, et mul polnud selle kohta mingit infot. Lihtsalt tundsin nii. Usaldasin oma sisetunnet ja see oli viga. Idiootne viga.»

Max Hauke sõnul koondub kogu Austria suusaliidu tähelepanu Teresa Stadloberile. FOTO: BARBARA GINDL/AFP

Hauke sõnul muutus tema mõttemaailm, kui Austria koondise etteotsa tuli endine Norra koondise peatreener Trond Nystad, kes andis austerlastele Norra murdmasuusatamisest tervikliku pildi.

«Hiljem, kui ma sain Nystadilt kogu info, kuidas norralased elavad, treenivad, arendavad määrdeid ja suusapõhja struktuure, mõistsin, et nii heaks on võimalik ka dopinguta saada. Kui sinu ümber on suur meeskond ja kõik töötavad ühise eesmärgi nimel, on see reaalne.»

Hauke sõnul jõudis see teadmine temani liiga hilja, sest ajal, kui ta Nystadilt infot ammutas, oli ta juba sügavalt dopinguvõrgustikus sees.

Hauke tarvitas dopingut mitu aastat, kuid ei saavutanud silmapaistvaid tulemusi. Ta ei jõudnud MK-etapil esikümnesse, rääkimata maailmameistrivõistluste või olümpiamängude medalist. Haukel on selgitus olemas.

«Tuleb aru saada kahest asjast. Esiteks, mul oli koguaeg ainult üks eesmärk: 15 km klassikadistants kodusel MMil. Teel sinna punkti polnud mõistlik tekitada kahtlusi.»

Sa oleks võinud sõita kiiremini?

«Jah, nagu näiteks tol võistlusel Davosis.»

Aga teistel võistlustel?

«Austria koondises käib kõik ümber Teresa Stadloberi. Kõik ressursid lähevad talle. Ülejäänud koondisel on peaaegu alati probleemid määrde ja suuskadega. Seal ei aita isegi doping - sul pole ikka võimalust.»

Seda on raske küll tagantjärele hinnata, aga kuidas oleks lõppenud sinu Seefeldi 15 km klassikasõit?

«Arvan, et esikümnesse jõudnuks ma igal juhul.»

Aga kui see oleks läinud nii, et sa oleks võistluse ära võitnud?

«Esialgu oleksin kindlasti olnud ülevoolavalt õnnelik, hiljem olnuks see ilmselt üsna hirmutav tunne.»

Murdmaasuusatamise uus MK-hooaeg algab Rukal juba selle nädala lõpul. Hauke jälgib algavat suusakarusselli vastakate tunnetega: «Seal on endiselt musti lambaid. Arvan, et sport on puhtam kui varem, aga kindlasti ei ole doping suusatamisest kadunud.»

Ehk petturid stardivad ka Rukal?