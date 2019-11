Meistrite liiga: PSG ja Madridi Real tegid ülipõneva viigi, Juventus ja Tottenham tagasid edasipääsu

*sulgudes punktid, tumedalt meeskonnad, kes on edasipääsu taganud. A-Alagrupp: 1. PSG (12) 2. Madridi Real (10), 3. Club Brugge (3), 4. Galatasaray (2). Tottenham jäi kohtumise alguses keerulisse seisu, kui Olympiacose vastu jäädi 0:2 kaotusseisu. Siiski suudeti tugeva teise poolaja abil raskest seisust välja tulla - väravad lõid Dele Alli, Sergi Aurier ning kaks väravat lisas Harry Kane. Kohtumine võideti 4:2 ja ühtlasi kindlustati alagrupist edasipääs. Juba varasemalt edasipääsu kindlustanud Müncheni Bayern purustas Crvena koguni 5:0. 15. minutiga suutis neli väravat lüüa sel hooajal imelises vormis olev poolakas Robert Lewandowski.

C-alagrupis viigistas Manchester City Donetski Šahtariga 1:1. City värava lõi Ilkay Gündogan, Šahtari värava Manor Solomon. Teises kohtumises alistas Atalanta Luis Murieli ja Alejandro Gomezi väravatest 2:0 Zagrebi Dünamo. Selles alagrupis on aga põnevust lõpuni välja, sest edasipääs on võimalik nii Šahtaril, Zagrebi Dünamol kui ka Atalantal. Viimases voorus kohtuvad omavahel Šahtar - Atlanta ning City - Zagreb.

Leverkuseni Bayer sai võõrsil turvalise 2:0 võidu Moskva Lokomotivi vastu. Ühtlasi on neil nüüd tabelis kuus punkti mis tähendab, et viimases voorus on neil Juventuse alistamise korral võimalik alagrupist veel ka edasi pääseda.